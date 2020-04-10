Жители Кубани могут оформить пособие по безработице, не выходя из дома

10 Апр 2020 2020-04-10T15:16:38+03:00

Вам нужно лишь заполнить электронную форму, а все данные о вашей работе узнают сотрудники центра занятости

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Для многих риск остаться в будущем без куска хлеба сейчас не менее страшен, чем переболеть коронавирусом. Поэтому жители Кубани сейчас больше всего беспокоятся о работе. Из-за карантина все биржы труда закрыты. Но, как выяснилось, встать на учет можно и дистанционно.

Документы принимаются на портале «Работа в России». На сайте нужно заполнить электронную форму.

- Документы, которые предоставят жители, будут доступны сотрудникам центров занятости населения по месту жительства заявителей, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.

Вас запишут в «безработные» и назначат выплату. Размер пособия, к слову, зависит от зарплаты и ограничивается максимальным размером. Например, если заявитель за последний год состоял в трудовых отношениях не менее 26 недель.

- Минимальный размер пособия начисляется, если человек работал меньше 26 недель, впервые ищет работу или прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность, – говорят в минтруда и соцразвития края.

Начислять пособия будут в течение полугода, минимальные выплаты – в течение 3 месяцев, гражданам предпенсионного возраста – год.

- К слову, готовятся и другие меры помощи безработным, в том числе повышение до уровня МРОТ размера пособий по безработице, - уточняют в администрации края. - Это коснется тех, кто с 1 марта уволился и обратился в службу занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU