Жители Кубани могут оформить пособие по безработице, не выходя из дома
Для многих риск остаться в будущем без куска хлеба сейчас не менее страшен, чем переболеть коронавирусом. Поэтому жители Кубани сейчас больше всего беспокоятся о работе. Из-за карантина все биржы труда закрыты. Но, как выяснилось, встать на учет можно и дистанционно.
Документы принимаются на портале «Работа в России». На сайте нужно заполнить электронную форму.
- Документы, которые предоставят жители, будут доступны сотрудникам центров занятости населения по месту жительства заявителей, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.
Вас запишут в «безработные» и назначат выплату. Размер пособия, к слову, зависит от зарплаты и ограничивается максимальным размером. Например, если заявитель за последний год состоял в трудовых отношениях не менее 26 недель.
- Минимальный размер пособия начисляется, если человек работал меньше 26 недель, впервые ищет работу или прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность, – говорят в минтруда и соцразвития края.
Начислять пособия будут в течение полугода, минимальные выплаты – в течение 3 месяцев, гражданам предпенсионного возраста – год.
- К слову, готовятся и другие меры помощи безработным, в том числе повышение до уровня МРОТ размера пособий по безработице, - уточняют в администрации края. - Это коснется тех, кто с 1 марта уволился и обратился в службу занятости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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