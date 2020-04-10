2020-04-10T16:44:00+03:00
Общество

В Сочи экскурсии по парку «Дендрарий» проводят в режиме онлайн

Ее участники узнают об истории скульптур и фонтанов, любуются цветущими растениями
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
Фото Сочинского нацпаркаФото Сочинского нацпарка
Изменить размер текста:

Сочинский национальный парк запустил серию онлайн экскурсий по знаменитому парку «Дендрарий». Их проводит заведующий выставочной экспозицией вилла «Надежда» Дмитрий Кривошапка.

- Экскурсанты в дистанционном режиме уже познакомились с исторической частью парка, в частности ее скульптурами и малыми архитектурными формами (фонтанами «Сказка» и «Амуры»), а так же с вековыми кипарисами и финиковыми пальмами, - сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Те, кто не смог присоединиться к онлайн экскурсии, смогут посмотреть трансляцию в сохраненной записи на канале: https://www.twitch.tv/snp_sochi, либо на официальных страницах нацпарка в социальных сетях

В пресс-службе напомнили, что парк «Дендрарий» считается одним из знаковых мест Сочи, его часто называют «зеленым сердцем курорта». На площади в 46,4 га собраны деревья и кустарники, привезенные из самых разных уголков планеты, в живой коллекции парка более 1800 видов и форм, в том числе 66 из них – дубы, 74 – сосны, 54 – пальмы.

В верхней части «Дендрария» созданы ландшафтно-географические отделы, представляющие субтропические леса Восточной Азии, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жена актера Прилучного пожаловалась на избиения пьяного супруга во время самоизоляции
В Сочи запустили флэшмоб в поддержку учителей
На Кубани в Вербное Воскресенье храмы проведут богослужения онлайн
Максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул увеличат
На Кубани определят организации, которые возобновят работу
В Сочи экскурсии по парку «Дендрарий» проводят в режиме онлайн
Жители Кубани могут оформить пособие по безработице, не выходя из дома
МегаФон обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ
На Кубани усилили антитеррористическую защищенность опасных производственных предприятий
Мэр Сочи пообщался с горожанами по видеосвязи
Пассажиров, прилетающих в Анапу из Москвы и Петербурга, отправляют на самоизоляцию
В Сочи усилили санитарную обработку в магазинах
Вениамин Кондратьев выступит с новым обращением к жителям края 10 апреля
В Краснодаре краевой колл-центр ежедневно принимает 3,5 тысячи звонков
На Кубани задержали мошенника, который «продавал» в Сети детали на автомобиль
Полицейские Кубани задержали в Москве мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Сочи меняется схема движения ряда городских автобусных маршрутов
В Сочи осталось менее 3 тысяч туристов
В Туапсе 19-летний парень угнал мопед
На Кубани предприятие без лицензии занималось добычей песчано-гравийной смеси
В Сочи задержан автобус с контрабандными сигаретами
Число выздоровевших от коронавируса в Краснодарском крае на 10 апреля 2020 года составило 25 человек
В Красноармейском районе женщина пойдет под суд за убийство сожителя
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 10 апреля 2020 года: COVID-19 обнаружили еще у 7 человек