В Сочи экскурсии по парку «Дендрарий» проводят в режиме онлайн

10 Апр 2020 2020-04-10T16:44:00+03:00

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Сочинский национальный парк запустил серию онлайн экскурсий по знаменитому парку «Дендрарий». Их проводит заведующий выставочной экспозицией вилла «Надежда» Дмитрий Кривошапка.

- Экскурсанты в дистанционном режиме уже познакомились с исторической частью парка, в частности ее скульптурами и малыми архитектурными формами (фонтанами «Сказка» и «Амуры»), а так же с вековыми кипарисами и финиковыми пальмами, - сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Те, кто не смог присоединиться к онлайн экскурсии, смогут посмотреть трансляцию в сохраненной записи на канале: https://www.twitch.tv/snp_sochi, либо на официальных страницах нацпарка в социальных сетях

В пресс-службе напомнили, что парк «Дендрарий» считается одним из знаковых мест Сочи, его часто называют «зеленым сердцем курорта». На площади в 46,4 га собраны деревья и кустарники, привезенные из самых разных уголков планеты, в живой коллекции парка более 1800 видов и форм, в том числе 66 из них – дубы, 74 – сосны, 54 – пальмы.

В верхней части «Дендрария» созданы ландшафтно-географические отделы, представляющие субтропические леса Восточной Азии, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии.

ИСТОЧНИК KP.RU