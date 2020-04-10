2020-04-10T16:43:40+03:00
Экономика

Максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул увеличат

Для Краснодарского края это 2 миллиона рублей
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Доме правительства РФ проводит совещание по экономическим вопросам в формате видеоконференции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССПремьер-министр РФ Михаил Мишустин в Доме правительства РФ проводит совещание по экономическим вопросам в формате видеоконференции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Максимальный размер ипотеки, которая может подпасть под кредитные каникулы, будет увеличен. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

- Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости, - цитирует kp.ru Михаила Мишустина. - Для большинства граждан жилье - это долгосрочная и дорогая инвестиция.

По его словам, временные трудности, которые связаны с пандемией, не должны мешать планам людей приобрести собственные квадратные метры.

При этом в подписанном постановлении учитываются особенности различных сегментов ипотечного рынка - все-таки стоимость квартир в различных регионах отличается.

- Так, для Москвы, где жилье самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллинов рублей, а для остальных субъектов - два миллиона рублей, - добавляет Михаил Мишустин.

Напомним, 3 апреля вступил в силу закон, который дает право физическим лицам и предпринимателям просить у банков каникулы. Но одним из условий является размер кредита. Он не может превышать установленный правительством максимум. Изначально это было 1,5 рублей. После этого президент поручил правительству рассмотреть возможность расширения программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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