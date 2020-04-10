На Кубани в Вербное Воскресенье храмы проведут богослужения онлайн
В воскресенье, 12 апреля, верующие отметят один из важнейших православных праздников Вербное воскресенье. В Краснодарском крае по-прежнему действует режим карантина, во время которого на улицу можно выходить только в исключительных случаях.
Представители Екатеринодарской епархии отменять службы не будут, но и в храмы ходить не рекомендуют. Присоединиться к соборной молитве можно будет онлайн.
– Праздничное богослужение будет совершаться на улице, – пояснили в митрополии. - Там, где есть такая возможность, у входа в храм установят временный престол, священники проведут службу с аудиотрансляцей.
Верующие смогут молиться во дворе, но при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра.
- Волонтеры и казаки у входа на территорию храмов будут помогать в соблюдении санитарных норм, обработке рук, - добавили в митрополии.
Важно, говорят священники, не осуждать ближнего своего за то, что он пришёл или не пришел в храм.
ИСТОЧНИК KP.RU
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