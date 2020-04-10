В Сочи запустили флэшмоб в поддержку учителей

10 Апр 2020 2020-04-10T17:31:26+03:00

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10 апреля в Сочи запущен муниципальный флэшмоб в поддержку школьных учителей. Его инициаторами стали родители. Таким образом, они благодарят педагогов за терпение, добросовестность и любовь к детям.

- Во время карантина более 3 тысяч учителей переходят на работу онлайн, многие проводят дистанционно уроки и консультации. Приятно, что родители ценят нелегкий труд педагогов, - прокомментировали сайту «КП»-Кубань» в управлении по образованию и науке мэрии Сочи.

В управлении напомнили, что более 300 сочинских педагогов носят почетные звания: «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Кубани», «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU