Жена актера Прилучного пожаловалась на избиения пьяного супруга во время самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T17:34:04+03:00

Пара надеялась на примирение, воссоединившись в загородном доме, но в итоге они окончательно разругались [видео]

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Актриса Агата Муцениеце заявила, что ее муж, актер Павел Прилучный, с которым она сейчас находится в бракоразводном процессе, избил ее. Звездная чета уже три месяца живет отдельно, но на время карантина они решили воссоединиться в загородном доме. Но этому не суждено было сбыться.

Как сообщает kp.ru, Агата опубликовала видеообращение, где рассказала, что Прилучный избивал ее и доводил до слез их детей.

- Пандемия дается плохо. Пишу с аккауанта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу, - сообщила актриса. - Он в неадеквате! Не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру. Не могу не выложить, у меня нет другого оружия, кроме как публичность.

После этих слов она расплакалась.

Как стало известно, сейчас Агата с детьми уехала в московскую квартиру. А тем временем утром Павел уже успел извиниться перед супругой за свое поведение.

Напомним, о расставании звездной пары, которая прожила в браке восемь лет, стало известно в феврале 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/772290" frameborder="0"></iframe> Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU