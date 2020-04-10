Жена актера Прилучного пожаловалась на избиения пьяного супруга во время самоизоляции
Актриса Агата Муцениеце заявила, что ее муж, актер Павел Прилучный, с которым она сейчас находится в бракоразводном процессе, избил ее. Звездная чета уже три месяца живет отдельно, но на время карантина они решили воссоединиться в загородном доме. Но этому не суждено было сбыться.
Как сообщает kp.ru, Агата опубликовала видеообращение, где рассказала, что Прилучный избивал ее и доводил до слез их детей.
- Пандемия дается плохо. Пишу с аккауанта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу, - сообщила актриса. - Он в неадеквате! Не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру. Не могу не выложить, у меня нет другого оружия, кроме как публичность.
После этих слов она расплакалась.
Как стало известно, сейчас Агата с детьми уехала в московскую квартиру. А тем временем утром Павел уже успел извиниться перед супругой за свое поведение.
Напомним, о расставании звездной пары, которая прожила в браке восемь лет, стало известно в феврале 2020 года.
Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU