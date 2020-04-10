2020-04-10T17:34:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Жена актера Прилучного пожаловалась на избиения пьяного супруга во время самоизоляции

Пара надеялась на примирение, воссоединившись в загородном доме, но в итоге они окончательно разругались [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Павел Прилучный и Агата Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце.
Изменить размер текста:

Актриса Агата Муцениеце заявила, что ее муж, актер Павел Прилучный, с которым она сейчас находится в бракоразводном процессе, избил ее. Звездная чета уже три месяца живет отдельно, но на время карантина они решили воссоединиться в загородном доме. Но этому не суждено было сбыться.

Как сообщает kp.ru, Агата опубликовала видеообращение, где рассказала, что Прилучный избивал ее и доводил до слез их детей.

- Пандемия дается плохо. Пишу с аккауанта мамы. Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу, - сообщила актриса. - Он в неадеквате! Не могу остановить его. Выгоняет нас из дома, завтра уедем в квартиру. Не могу не выложить, у меня нет другого оружия, кроме как публичность.

После этих слов она расплакалась.

Как стало известно, сейчас Агата с детьми уехала в московскую квартиру. А тем временем утром Павел уже успел извиниться перед супругой за свое поведение.

Напомним, о расставании звездной пары, которая прожила в браке восемь лет, стало известно в феврале 2020 года.

Агата Муцениеце рассказала, что Павел Прилучный выгнал ее из дома во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жена актера Прилучного пожаловалась на избиения пьяного супруга во время самоизоляции
В Сочи запустили флэшмоб в поддержку учителей
На Кубани в Вербное Воскресенье храмы проведут богослужения онлайн
Максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул увеличат
На Кубани определят организации, которые возобновят работу
В Сочи экскурсии по парку «Дендрарий» проводят в режиме онлайн
Жители Кубани могут оформить пособие по безработице, не выходя из дома
МегаФон обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ
На Кубани усилили антитеррористическую защищенность опасных производственных предприятий
Мэр Сочи пообщался с горожанами по видеосвязи
Пассажиров, прилетающих в Анапу из Москвы и Петербурга, отправляют на самоизоляцию
В Сочи усилили санитарную обработку в магазинах
Вениамин Кондратьев выступит с новым обращением к жителям края 10 апреля
В Краснодаре краевой колл-центр ежедневно принимает 3,5 тысячи звонков
На Кубани задержали мошенника, который «продавал» в Сети детали на автомобиль
Полицейские Кубани задержали в Москве мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Сочи меняется схема движения ряда городских автобусных маршрутов
В Сочи осталось менее 3 тысяч туристов
В Туапсе 19-летний парень угнал мопед
На Кубани предприятие без лицензии занималось добычей песчано-гравийной смеси
В Сочи задержан автобус с контрабандными сигаретами
Число выздоровевших от коронавируса в Краснодарском крае на 10 апреля 2020 года составило 25 человек
В Красноармейском районе женщина пойдет под суд за убийство сожителя
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 10 апреля 2020 года: COVID-19 обнаружили еще у 7 человек