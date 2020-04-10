2020-04-10T19:02:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Малоимущие кубанские семьи получили первые выплаты в связи с ситуацией по коронавирусу

Из резервного фонда края выделено 552 млн рублей
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: Артем КИЛЬКИНФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Семьи, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии, получили первые выплаты. Об этом сообщили в администрации региона.

Напомним, 6 апреля стало известно, что малоимущей семье ежемесячно будут перечислять по 5 тысяч рублей, многодетным - по 10 тысяч рублей.

Чтобы получить «карантинные»пособия людям не пришлось никуда обращаться для получения средств. Выплату отправили автоматически всем семьям, которые состоят на учете в соцзащите.

- На единовременную выплату из резервного фонда края выделили 552 миллиона рублей, - уточнили «КП» - Кубань» в администрации региона.

Единовременная материальная помощь назначена 80427 жителям края.

- Это 95% от общего количества получателей, - говорят в министерстве соцразвития региона. По данным на 10 апреля, деньги направили 53991 получателю.

Напомним, ранее власти края решили сохранить проездные, купленные жителями на апрель. Льготы будут действительны и в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Илья Шакалов стал папой
«Он чужой!»: в Сочи женщина пыталась лишить отца своих детей
В Краснодаре 11 и 12 апреля ярмарки и рынки по-прежнему будут закрыты
Малоимущие кубанские семьи получили первые выплаты в связи с ситуацией по коронавирусу
Жена актера Прилучного пожаловалась на избиения пьяного супруга во время самоизоляции
В Сочи запустили флэшмоб в поддержку учителей
На Кубани в Вербное Воскресенье храмы проведут богослужения онлайн
Максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул увеличат
На Кубани определят организации, которые возобновят работу
В Сочи экскурсии по парку «Дендрарий» проводят в режиме онлайн
Жители Кубани могут оформить пособие по безработице, не выходя из дома
МегаФон обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ
На Кубани усилили антитеррористическую защищенность опасных производственных предприятий
Мэр Сочи пообщался с горожанами по видеосвязи
Пассажиров, прилетающих в Анапу из Москвы и Петербурга, отправляют на самоизоляцию
В Сочи усилили санитарную обработку в магазинах
Вениамин Кондратьев выступит с новым обращением к жителям края 10 апреля
В Краснодаре краевой колл-центр ежедневно принимает 3,5 тысячи звонков
На Кубани задержали мошенника, который «продавал» в Сети детали на автомобиль
Полицейские Кубани задержали в Москве мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Сочи меняется схема движения ряда городских автобусных маршрутов
В Сочи осталось менее 3 тысяч туристов
В Туапсе 19-летний парень угнал мопед
На Кубани предприятие без лицензии занималось добычей песчано-гравийной смеси
В Сочи задержан автобус с контрабандными сигаретами
Число выздоровевших от коронавируса в Краснодарском крае на 10 апреля 2020 года составило 25 человек
В Красноармейском районе женщина пойдет под суд за убийство сожителя
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 10 апреля 2020 года: COVID-19 обнаружили еще у 7 человек