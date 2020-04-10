Малоимущие кубанские семьи получили первые выплаты в связи с ситуацией по коронавирусу

10 Апр 2020 2020-04-10T19:02:36+03:00

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Семьи, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии, получили первые выплаты. Об этом сообщили в администрации региона.

Напомним, 6 апреля стало известно, что малоимущей семье ежемесячно будут перечислять по 5 тысяч рублей, многодетным - по 10 тысяч рублей.

Чтобы получить «карантинные»пособия людям не пришлось никуда обращаться для получения средств. Выплату отправили автоматически всем семьям, которые состоят на учете в соцзащите.

- На единовременную выплату из резервного фонда края выделили 552 миллиона рублей, - уточнили «КП» - Кубань» в администрации региона.

Единовременная материальная помощь назначена 80427 жителям края.

- Это 95% от общего количества получателей, - говорят в министерстве соцразвития региона. По данным на 10 апреля, деньги направили 53991 получателю.

Напомним, ранее власти края решили сохранить проездные, купленные жителями на апрель. Льготы будут действительны и в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU