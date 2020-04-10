2020-04-10T20:12:20+03:00
Общество

«Он чужой!»: в Сочи женщина пыталась лишить отца своих детей

За помощью она обратилась в полицию
Мирослава ЧЕРНАЯ
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В бытовом конфликте между молодыми людьми разбирался участковый.В бытовом конфликте между молодыми людьми разбирался участковый.
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В дежурную часть поступило сообщение от 28-летней Аллы Давидян (имена здесь и далее изменены – Авт.). Женщина была возмущена тем, что к ней домой приходит ее 33-летний знакомый Арсен и обманывает ее несовершеннолетних детей.

- Он общается с ними и уверяет, что является их папой, - рассказывала женщина полицейским. – Но это не так! Отцовство его по документам не установлено. Прошу вас принять меры.

Участковый выехал по адресу, чтобы разобраться, в чем дело.

- Информация не подтвердилась. Мужчина на самом деле является отцом этих детей. Причиной такого поведения женщины стал бытовой конфликт. От своего заявления она впоследствии отказалась, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Разбирательства были прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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