Илья Шакалов стал папой

10 Апр 2020 2020-04-10T20:48:36+03:00

У гендиректора Фонда развития Краснодарского края и депутата одного из районов Кубани родилась дочь

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Депутат одного из районов Кубани, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов стал отцом. У него родилась дочь, которую чета Шакаловых назвала Ксенией.

- В долгие дни и ночи карантина, самоизоляции, помимо помощи людям, мы с женой ещё и укрепляем ячейку общества, - сообщил сайту «КП»-Кубань» Илья Шакалов. - В нашей семье долгожданное пополнение – у нас родилась дочь.

Весь малышки – 3500 грамм, рост - 54 см. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Их уже выписали из роддома.

Илья Шакалов с дочкой

Счастливый отец встретил жену и дочь из больницы, как и положено – с огромным букетом цветов и шарами.

ИСТОЧНИК KP.RU