Илья Шакалов стал папой
Депутат одного из районов Кубани, генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов стал отцом. У него родилась дочь, которую чета Шакаловых назвала Ксенией.
- В долгие дни и ночи карантина, самоизоляции, помимо помощи людям, мы с женой ещё и укрепляем ячейку общества, - сообщил сайту «КП»-Кубань» Илья Шакалов. - В нашей семье долгожданное пополнение – у нас родилась дочь.
Весь малышки – 3500 грамм, рост - 54 см. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Их уже выписали из роддома.
Илья Шакалов с дочкой
Счастливый отец встретил жену и дочь из больницы, как и положено – с огромным букетом цветов и шарами.
ИСТОЧНИК KP.RU