2020-04-10T23:17:13+03:00
Происшествия

Полыхают с самого утра: На Кубани леса охвачены огнем

По предварительным данным, горит более 20 гектаров [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Изменить размер текста:

В Северском районе продолжает гореть лес. ЧП случилось еще утром 10 апреля в районе поселка Планческая Щель. Однако до сих пор потушить его не могут. Одна из главных сложностей - труднодоступная местность. Листва загорелась в четырех километрах от поселка Планческая Щель.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- В тушении задействовано больше 200 пожарных и 40 единиц техники, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Для мониторинга сложившейся обстановки применяется беспилотник.

Кроме того, в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю продолжает работать оперативный штаб по пожароопасной обстановке. Ситуация находится на особом контроле.

В Северском районе горит 20 гектаров леса Видео: ГУ МЧС по краю..

ВАЖНО!

В Краснодарском крае действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено ходить в лес и разводить огонь. В случае нарушений злоумышленника накажут рублем - ему придется заплатить до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полыхают с самого утра: На Кубани леса охвачены огнем
Илья Шакалов стал папой
«Он чужой!»: в Сочи женщина пыталась лишить отца своих детей
В Краснодаре 11 и 12 апреля ярмарки и рынки по-прежнему будут закрыты
Малоимущие кубанские семьи получили первые выплаты в связи с ситуацией по коронавирусу
Жена актера Прилучного пожаловалась на избиения пьяного супруга во время самоизоляции
В Сочи запустили флэшмоб в поддержку учителей
На Кубани в Вербное Воскресенье храмы проведут богослужения онлайн
Максимальную сумму ипотеки для получения кредитных каникул увеличат
На Кубани определят организации, которые возобновят работу
В Сочи экскурсии по парку «Дендрарий» проводят в режиме онлайн
Жители Кубани могут оформить пособие по безработице, не выходя из дома
МегаФон обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ
На Кубани усилили антитеррористическую защищенность опасных производственных предприятий
Мэр Сочи пообщался с горожанами по видеосвязи
Пассажиров, прилетающих в Анапу из Москвы и Петербурга, отправляют на самоизоляцию
В Сочи усилили санитарную обработку в магазинах
Вениамин Кондратьев выступит с новым обращением к жителям края 10 апреля
В Краснодаре краевой колл-центр ежедневно принимает 3,5 тысячи звонков
На Кубани задержали мошенника, который «продавал» в Сети детали на автомобиль
Полицейские Кубани задержали в Москве мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Сочи меняется схема движения ряда городских автобусных маршрутов
В Сочи осталось менее 3 тысяч туристов
В Туапсе 19-летний парень угнал мопед
На Кубани предприятие без лицензии занималось добычей песчано-гравийной смеси
В Сочи задержан автобус с контрабандными сигаретами
Число выздоровевших от коронавируса в Краснодарском крае на 10 апреля 2020 года составило 25 человек
В Красноармейском районе женщина пойдет под суд за убийство сожителя
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 10 апреля 2020 года: COVID-19 обнаружили еще у 7 человек