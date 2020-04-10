Полыхают с самого утра: На Кубани леса охвачены огнем

10 Апр 2020 2020-04-10T23:17:13+03:00

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В Северском районе продолжает гореть лес. ЧП случилось еще утром 10 апреля в районе поселка Планческая Щель. Однако до сих пор потушить его не могут. Одна из главных сложностей - труднодоступная местность. Листва загорелась в четырех километрах от поселка Планческая Щель.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- В тушении задействовано больше 200 пожарных и 40 единиц техники, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Для мониторинга сложившейся обстановки применяется беспилотник.

Кроме того, в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю продолжает работать оперативный штаб по пожароопасной обстановке. Ситуация находится на особом контроле.

В Северском районе горит 20 гектаров леса Видео: ГУ МЧС по краю..

ВАЖНО!

В Краснодарском крае действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено ходить в лес и разводить огонь. В случае нарушений злоумышленника накажут рублем - ему придется заплатить до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU