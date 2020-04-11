Дождь и холод: погода в Краснодарском крае на 11 и 12 апреля

11 Апр 2020 2020-04-11T09:12:53+03:00

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Синоптики рассказали, какой будет погода на Кубани в ближайшие выходные дни. 11 апреля в краевой столице днем будет не очень тепло, всего лишь 13-15 градусов, ближе к ночи температура опустится к нулю. Утром и днем краснодарцам стоит ожидать дождь, ветер буде небольшой, 5-10 м/с.

В целом в некоторых районах региона в течение дня также синоптики обещают кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов, а вот ночью будет холодно – столбик термометра опустится до минус 6. Ветер слабый, 5-10 м/с.

Черноморское побережье, по данным синоптиков, 11 апреля также зальют дожди. Днем будет прохладно, температура составит 11-16 тепла, а вот ночью у моря будет теплее, чем в любом другом районе Кубани – здесь ожидается до плюс десяти.

В воскресенье, 12 апреля, на юге Кубани также прогнозируют дождь, в горах ожидается снег. Ночью от нуля до плюс трех, в некоторых местах будут заморозки. Днем воздух прогреется до +16. У моря утром и днем в воскресенье будет небольшой дождь, ветер умеренный, 5-10 м/с. Днем на побережье столбик термометра покажет 12-16 градусов, ночью опустится в интервал от двух до семи.

ИСТОЧНИК KP.RU