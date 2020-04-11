2020-04-11T10:45:23+03:00
Общество

К 2022 году в Сочи построят школу за миллиард рублей

В этом году потратят 288 миллионов
Виталий КАРНАУХ
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.
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В олимпийской столице вот-вот приступят к строительству новой школы на 800 мест в микрорайоне Мамайка. Учебное учреждение попало в нацпроект «Образование». Отмечается, что контракт уже заключен, первый этап скоро начнется. Это расчистка места, а также демонтаж старых построек. После этого рабочие приступят к заливке фундамента.

- Планируем запустить в нее школьников в 2022 году. В 2020-м уже выделили 288 миллионов, это средства краевого и муниципального бюджетов. Всего на строительство направят около миллиарда, - заявили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Стоит отметить, что строительство учебных заведений в крае – это личный проект губернатора Вениамина Кондратьева. Об этом говорила и его заместитель Анна Минькова в пресс-центре «Комсомольской правды» - Кубань». Всего с 2015 года по настоящее время на Кубани возведено 36 школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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