К 2022 году в Сочи построят школу за миллиард рублей

11 Апр 2020 2020-04-11T10:45:23+03:00

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В олимпийской столице вот-вот приступят к строительству новой школы на 800 мест в микрорайоне Мамайка. Учебное учреждение попало в нацпроект «Образование». Отмечается, что контракт уже заключен, первый этап скоро начнется. Это расчистка места, а также демонтаж старых построек. После этого рабочие приступят к заливке фундамента.

- Планируем запустить в нее школьников в 2022 году. В 2020-м уже выделили 288 миллионов, это средства краевого и муниципального бюджетов. Всего на строительство направят около миллиарда, - заявили в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

Стоит отметить, что строительство учебных заведений в крае – это личный проект губернатора Вениамина Кондратьева. Об этом говорила и его заместитель Анна Минькова в пресс-центре «Комсомольской правды» - Кубань». Всего с 2015 года по настоящее время на Кубани возведено 36 школ.

ИСТОЧНИК KP.RU