2020-04-11T11:57:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 11 апреля: 12 из 13 зараженных не были за границей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 11 апреля 2020 года
Виталий КАРНАУХ
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Лабораторных исследований на коронавирус проведено 19674.Лабораторных исследований на коронавирус проведено 19674.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В регионе 11 апреля выявили еще 13 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 12 из них заразились контактным путем, один был за границей – в Азербайджане.

Среди новых заболевших есть ребенок, возрастной диапазон – от двух до 59 лет. Семь из 13 случаев зафиксировано в олимпийской столице, четверо туапсинцев (среди них двухлетний ребенок). В Краснодаре выявили одного, также один заразившийся в Геленджике – подростку 14 лет. Среди больных шесть женщин.

Напомним, всего в Краснодарском крае, по данным на 11 апреля, у 138 человек тесты на коронаврус показали положительный результат. Трое умерли – 45-летний мужчина, 59-ти и 78-ми лет женщины. Шестеро из списка заболевших находятся в тяжелом состоянии. 25 кубанцев медики выписали после успешного прохождения курса лечения.

- Всего к медикам края с подозрение на короанвирус обратились 846 жителей, из них 133 ребенка. В стационарах лечатся 304 человека. По месту жительства под наблюдением врачей находятся 3450 человек, - пояснили в оперативном штабе Краснодарского края.

Всего в обсерваторах находятся 176 человек, из них 135 в Сочи, остальные – в краевой столице. Лабораторных исследований на коронавирус проведено 19674.

ИСТОЧНИК KP.RU

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