В пяти районах края отремонтируют распределительные сети

11 Апр 2020 2020-04-11T12:01:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу пять энергообъектов планируется отремонтировать в текущем году. Речь идет о распределительной сети 0,4-10 кВ в Тихорецком, Новопокровском, Павловском, Белоглинском и Крыловском районах. Для выполнения работ Тихорецкие электрические сети филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») планируют направить 64,3 млн рублей. В настоящее время, в связи с карантином, на энергообъектах проходят работы без отключения потребителей. При этом все энергетики имеют необходимые индивидуальные средства защиты.

Директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь сообщил, что ремонтные работы необходимы для надежной и бесперебойной подачи электроэнергии потребителям. К слову, численность пользователей в этих районах достигает более 250 тысяч человек.

− Несмотря на непростой для всей страны период борьбы против распространения коронавирусной инфекции, работа энергетиков не прекращается. Оперативный и дежурный персонал продолжает работать в круглосуточном режиме. Проводится необходимый комплекс мероприятий для подготовки электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду. Энергетики сейчас проводят работы на тех объектах, которые не затронут потребителей – их отключение не планируется, − акцентировал Валерий Гондарь.

Всего энергетики планируют капитальный ремонт и расчистку трасс 350 воздушных линий электропередачи общей протяженностью 900 км. Сотрудникам Тихорецких электросетей предстоит заменить опоры линий, провода и изоляторы, привести в порядок знаки безопасности и диспетчерские наименования. В 2020 году также запланирован ремонт и замена оборудования на 236 трансформаторных подстанциях.

Чтобы избежать повреждения линий электропередач из-за падения деревьев в результате неблагоприятных погодных условий, в течение теплого сезона энергетикам также предстоит расчистить участки вдоль трасс общей протяженностью около 60 га.

ИСТОЧНИК KP.RU