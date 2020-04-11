В Тимашевске 71-летнего пенсионера раздавил поезд

11 Апр 2020 2020-04-11T12:30:29+03:00

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Поздним вечером пару дней назад в Тимашевске произошло ЧП. Путь местного жителя, 71-летнего пенсионера, шедшего по своим делам, пролегал через железную дорогу в районе локомотивного депо. По высокому пешеходному мосту тимашевец решил не переходить, а понадеялся на русское «авось».

Мужчина увидел приближающийся состав, однако захотел рискнуть и перебежать через пути на нужную ему сторону в неразрешенном месте, пишет издание «Знамя труда». Но споткнулся и некоторое время не мог сползти с рельсов. Приближающийся поезд применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. На место происшествия очевидцы вызвали медиков, однако спасти мужчину не получилось. Он умер там же от полученных травм.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU