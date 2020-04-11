Обучение школьников в Краснодаре в ближайшее время: как будут учиться и до какого числа

11 Апр 2020 2020-04-11T12:51:54+03:00

Мэрия рассказала, как в ближайшее время будут учиться школьники в Краснодаре из-за коронавируса

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С понедельника 13 апреля во всех образовательных учреждениях Краснодара будут проводиться уроки на дистанционном уровне. Об этом заявили в столичной мэрии. Там отмечают, что в период весенних каникул педагоги тестировали данный способ обучения.

- Это еще одна мера по недопущению распространения короанвируса на Кубани. С 18 марта в регионе ввели свободное посещение школ, а каникулы, начавшиеся 21 марта, продлили до 12 апреля, - заявили в пресс-службе администрации Краснодара.

В грядущие учебные дни уроки будут длиться по 30 минут, на занятия в формате онлайн-трансляций педагоги и ученики будут тратить по 20 минут. Такой сособ обучения продлится до 30 апреля.

Кроме того, все школы Краснодара в ближайшее время обязаны опубликоваь на своих сайтах расписание онлайн-занятий. В мэрии отмечают, что в каждой школе программа будет разрабатываться индивидуально.

Выпускники девятых и одиннадцатых классов непрерывно занимаются с помощью различных платформ.

АЛЛО!

Задать интересующие вопросы по дистанционному обучению школьников в Краснодаре можно по телефону горячей лини: (918) 460-58-04.

ИСТОЧНИК KP.RU