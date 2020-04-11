2020-04-11T14:38:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр здравоохранения Кубани: Закупаем 100 аппаратов ИВЛ по поручению Кондратьева

Всего в регионе 125 таких аппаратов
Виталий КАРНАУХ
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Фото: пресс-служба администрации региона.Фото: пресс-служба администрации региона.
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Пресс-служба администрации региона со ссылкой на министра здравоохранения Евгения Филиппова сообщила, что в больницы края поступит еще 100 аппаратов ИВЛ. Закупка оборудования будет произведена за счет краевого бюджета по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Первая партия прибудет уже 20 апреля.

- По указу губернатора закупаем 100 аппаратов ИВЛ. Сегодня в госпиталях края, в которых готовятся к приему больных коронавирусом, есть 125 таких аппаратов. Скоро прибудут еще 37. Из резервов Минобороны нам выделили аппаратуру в количестве 25 штук, - заявил Евгений Филиппов.

Он также отметил, что в частных клиниках края есть 55 таких аппаратов. Они готовы их передать для лечения больных. В мае на Кубань привезут еще около 300 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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