В Краснодаре задержали семью сатанистов за призыв к незаконным действиям
Мужчина из Краснодара, местный житель, создал сообщество в одной из популярных соцстей. Там он публиковал посты странной направленности. В основном это были цитаты из экстремистской литературы. Кроме того, к публикациям краснодарец прикреплял сатанинские картинки, передает портал «Южные дела».
В каждая записи подчеркивалась идея создателя сообщества – призыв к незаконным действиям, носящим преступный характер. Самой близкой соучастницей преступных мыслей краснодарца была его родственница, с которой он и проживал.
В Краснодаре семья сатанистов призывала грабить и убивать христиан.
Пару дней назад в их жилище нагрянули силовики, во время обысков в квартире нашли несколько томов литературы экстремистской направленности, череп какого-то животного, а также другие элементы сатанинского характера.
- За призывы к насилию на мужчину завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», - сообщил изданию источник в силовых структурах региона.
ФСБ пока ситуацию не комментирует.
ИСТОЧНИК KP.RU
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