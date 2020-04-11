2020-04-11T17:01:24+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали семью сатанистов за призыв к незаконным действиям

Мужчина создал экстремистскую группу в соцсети [фото, видео]
Виталий КАРНАУХ
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Во время обысков в квартире нашли несколько томов литературы экстремистской направленности.Во время обысков в квартире нашли несколько томов литературы экстремистской направленности.
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Мужчина из Краснодара, местный житель, создал сообщество в одной из популярных соцстей. Там он публиковал посты странной направленности. В основном это были цитаты из экстремистской литературы. Кроме того, к публикациям краснодарец прикреплял сатанинские картинки, передает портал «Южные дела».

В каждая записи подчеркивалась идея создателя сообщества – призыв к незаконным действиям, носящим преступный характер. Самой близкой соучастницей преступных мыслей краснодарца была его родственница, с которой он и проживал.

В Краснодаре семья сатанистов призывала грабить и убивать христиан.

Пару дней назад в их жилище нагрянули силовики, во время обысков в квартире нашли несколько томов литературы экстремистской направленности, череп какого-то животного, а также другие элементы сатанинского характера.

- За призывы к насилию на мужчину завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», - сообщил изданию источник в силовых структурах региона.

ФСБ пока ситуацию не комментирует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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