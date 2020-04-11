На Кубани пьяный мужчина взломал окно и залез в храм

11 Апр 2020 2020-04-11T16:45:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Странный инцидент произошел пару дней назад в азовском городе Приморско-Ахтарске. Вечером в местном строящемся храме сторож услышал шорох и возню. Приблизившись к окну, увидел, что оно взломано, а внутри на полу лежит мужчина.

Сторож, выйдя за территорию храма, увидел сотрудников Росгвардии, следовавших по маршруту патрулирования, и обратился к ним за помощью. Он рассказал, что неизвестный проник внутрь храма через окно. Правоохранители проследовали к месту происшествия и задержали мужчину. Им оказался 42-летний местный житель.

- Его задержали в одном из помещений, по внешним признакам был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства,- сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU