2020-04-11T16:45:46+03:00
Общество

На Кубани пьяный мужчина взломал окно и залез в храм

Сторож позвал на помощь проезжавших мимо росгвардейцев
Виталий КАРНАУХ
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Мужчин передали полицейским для разбирательств.Мужчин передали полицейским для разбирательств.
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Странный инцидент произошел пару дней назад в азовском городе Приморско-Ахтарске. Вечером в местном строящемся храме сторож услышал шорох и возню. Приблизившись к окну, увидел, что оно взломано, а внутри на полу лежит мужчина.

Сторож, выйдя за территорию храма, увидел сотрудников Росгвардии, следовавших по маршруту патрулирования, и обратился к ним за помощью. Он рассказал, что неизвестный проник внутрь храма через окно. Правоохранители проследовали к месту происшествия и задержали мужчину. Им оказался 42-летний местный житель.

- Его задержали в одном из помещений, по внешним признакам был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства,- сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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