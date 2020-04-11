Краснодарца, продававшего красный пропуск за 8 тысяч, поймали полицейские
О том, что в Краснодаре подделывают пропуска, правоохранителям сообщили в оперативном штабе. Мужчину нашли и задержали. Теперь против него могут возбудить уголовное дело за подделку документов.
- За торговлю пропуском ему грозит до двух лет тюрьмы. Факт нарушения был выявлен с помощью контрольной закупки, - сообщает мэрия Краснодара.
Кроме того, в кубанской столице задержали и другого человека, который воспользовался поддельным пропуском для проезда на автомобиле по городу. Им оказался 30-летний ранее судимый местный житель. При проверке пропуска полицейские выявили, что в бланк пропуска данные водителя и автомобиля вписаны незаконно. Правоохранителям предстоит выяснить, где злоумышленник взял этот пропуск.
ИСТОЧНИК KP.RU
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