Сотрудники краснодарского УФСИН присоединились к акции «Оставайтесь дома»
Работники краснодарского УФСИН стали участниками мирового челленджа «Оставайтесь дома». Они опубликовали на официальном аккаунте в соцсети фотографии, на которых держат листы бумаги с надписью «Мы на службе для вас, находитесь дома для нас».
Фото: instagram.com/ufsin_krd
Таким образом уфсинцы хотят донести населению мысль о том, что они ежедневно рискуют своим здоровьем и впоследствии жизнью, выходя на работу. Поэтому просят кубанцев не выходить на улицы за праздной ненадобностью, пока не окончится карантин.
- Давайте поддержим сотрудников пенитенциарной системы Краснодарского края, сотрудников других силовых ведомств и всех, кто ежедневно несет службу в это непростое время, - написали они на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/ufsin_krd
Напомним, ранее ко всемирному флешмобу присоединились кубанские медики. После них с плакатами "Оставайтесь дома" на дороги Краснодарского края вышли полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»