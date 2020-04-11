2020-04-11T20:00:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудники краснодарского УФСИН присоединились к акции «Оставайтесь дома»

Они опубликовали в соцсетях фотографии с просьбой не выходить из дома во время карантина на Кубани
Виталий КАРНАУХ
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Фото: instagram.com/ufsin_krdФото: instagram.com/ufsin_krd
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Работники краснодарского УФСИН стали участниками мирового челленджа «Оставайтесь дома». Они опубликовали на официальном аккаунте в соцсети фотографии, на которых держат листы бумаги с надписью «Мы на службе для вас, находитесь дома для нас».

Фото: instagram.com/ufsin_krd

Фото: instagram.com/ufsin_krd

Таким образом уфсинцы хотят донести населению мысль о том, что они ежедневно рискуют своим здоровьем и впоследствии жизнью, выходя на работу. Поэтому просят кубанцев не выходить на улицы за праздной ненадобностью, пока не окончится карантин.

- Давайте поддержим сотрудников пенитенциарной системы Краснодарского края, сотрудников других силовых ведомств и всех, кто ежедневно несет службу в это непростое время, - написали они на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/ufsin_krd

Фото: instagram.com/ufsin_krd

Напомним, ранее ко всемирному флешмобу присоединились кубанские медики. После них с плакатами "Оставайтесь дома" на дороги Краснодарского края вышли полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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