На Кубани ежедневно проводят более 1500 тестов на коронавирус

12 Апр 2020 2020-04-12T08:23:40+03:00

Анализы берут и у людей с симптомами простуды и диагнозом «внебольничная» пневмония

Изменить размер текста: A A

Сейчас все лаборатории Кубани работают практически круглосуточно. С апреля специалисты тестируют всех вернувшихся из-за границы с симптомами ОРВИ, а также диагнозом «внебольничная» пневмония».

- Объем тестов увеличился в десять раз, мы делаем порядка 1,5 тысячи исследований в сутки, – сказал министр здравоохранения края Евгений Филиппов. - И эта цифра постоянно растет.

Первый отрицательный результат не гарантирует того, что человек не подцепил заразу. А все потому, что вирус коварен. Проявиться он может спустя две недели. Именно поэтому тест делают дважды - в первые и 10-е сутки наблюдения.

Как правило, берутся смывы с носоглотки и ротоглотки, затем проводятся реакции по пробоподготовке (выделение ДНК) и ПЦР-реакция (полимеразная цепная реакция. – прим. ред.), в результате которой специалисты получают результат.

- Анализ готовится в течение 3-5 дней, - уточняют «КП» - Кубань» в краевой администрации. - Если первый результат положительный, пациента изолируют в спецбоксе инфекционной больницы и назначают ему лечение.

Позже проводится еще один тест. Если результат отрицательный, то из больницы пациента не выписывают, за ним продолжают наблюдать.

Через 10 дней берется третий, контрольный анализ. Если и он не подтвердит наличие в организме болезни, пациент едет домой.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре частная клиника берет за анализ на коронавирус в три раза больше, чем московские.

ИСТОЧНИК KP.RU