2020-04-12T08:23:40+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани ежедневно проводят более 1500 тестов на коронавирус

Анализы берут и у людей с симптомами простуды и диагнозом «внебольничная» пневмония
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
Изменить размер текста:

Сейчас все лаборатории Кубани работают практически круглосуточно. С апреля специалисты тестируют всех вернувшихся из-за границы с симптомами ОРВИ, а также диагнозом «внебольничная» пневмония».

- Объем тестов увеличился в десять раз, мы делаем порядка 1,5 тысячи исследований в сутки, – сказал министр здравоохранения края Евгений Филиппов. - И эта цифра постоянно растет.

Первый отрицательный результат не гарантирует того, что человек не подцепил заразу. А все потому, что вирус коварен. Проявиться он может спустя две недели. Именно поэтому тест делают дважды - в первые и 10-е сутки наблюдения.

Как правило, берутся смывы с носоглотки и ротоглотки, затем проводятся реакции по пробоподготовке (выделение ДНК) и ПЦР-реакция (полимеразная цепная реакция. – прим. ред.), в результате которой специалисты получают результат.

- Анализ готовится в течение 3-5 дней, - уточняют «КП» - Кубань» в краевой администрации. - Если первый результат положительный, пациента изолируют в спецбоксе инфекционной больницы и назначают ему лечение.

Позже проводится еще один тест. Если результат отрицательный, то из больницы пациента не выписывают, за ним продолжают наблюдать.

Через 10 дней берется третий, контрольный анализ. Если и он не подтвердит наличие в организме болезни, пациент едет домой.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре частная клиника берет за анализ на коронавирус в три раза больше, чем московские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре застройщику, обманувшему дольщиков на 890 миллионов рублей, грозит 10 лет тюрьмы
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля 2020: один человек приехал из Москвы, остальные контактировали с заболевшими
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля 2020: подтвердился еще 31 случай заболевания
Мэрия Краснодара: Все ранее выданные пропуска продолжают действовать
Все кубанские школы переходят на дистанционку
Жители Армавира исполнили песню про самоизоляцию и записали клип
На Кубани ежедневно проводят более 1500 тестов на коронавирус
Сотрудники краснодарского УФСИН присоединились к акции «Оставайтесь дома»
Краснодарца, продававшего красный пропуск за 8 тысяч, поймали полицейские
На Кубани пьяный мужчина взломал окно и залез в храм