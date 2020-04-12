В Краснодаре спустя двое суток нашли пропавшего 76-летнего мужчину

12 Апр 2020 2020-04-12T11:55:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре найден живым 76-летний Бескровный Валерий Константинович. Напомним, он пропал вечером 9 апреля. Около 17:00 вышел из дома, расположенного на улице Гидростроителей, но так и не вернулся.

Родные забили тревогу и сообщили о произошедшем в полицию. За помощью они также обратились к волонтерам поискового «Лиза Алерт». И вот спустя двое суток пожилого мужчину разыскали.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», о найденном пенсионере семье сообщили работники скорой помощи. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в станице Журавской Кореновского района нашли тело девушки. Его обнаружили в местном болоте. По одной из версий, это может быть пропавшая три месяца назад 19-летняя анапчанка. Она исчезла в новогоднюю ночь после того, как отметила праздник с друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU