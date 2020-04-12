Жители Армавира исполнили песню про самоизоляцию и записали клип

12 Апр 2020 2020-04-12T08:51:47+03:00

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Жители Кубани по-разному переживают карантин, который необходимо соблюдать. Но ясно одно - всем необходимы положительные эмоции. Накануне в Краснодаре оперная певица поднимала настроение жильцам нескольких многоэтажек, выступив с концертом. А теперь отличились трое жителей Армавира.

Как сообщают «Южные дела», парни записали песню в поддержку людей на самоизоляции. Они самостоятельно написали слова, которые положили на незамысловатую мелодию. А позже в домашних условиях сняли клип, который загрузили в соцсети.

- Масок я купил коробку, палкой в лифте жму на кнопку. Самоизоляция! - говорится в тексте песни.

Ироничную композицию оценили многие пользователи. На сегодняшний день ролик собрал почти 12 тысяч просмотров.

- Отлично получилось! Включаю песню второй раз, но уже запомнил слова, - в восторге написал один из поклонников.

Стоит отметить, что авторы отправили ролик на песенный конкурс от группы Little Big «Карантиновидение-2020». Минуту славы получат участники, которых отберет жюри.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/772555" frameborder="0"></iframe> Жители Армавира спели про самоизоляцию Видео: instagram.com/antoha_gavrikov.

ИСТОЧНИК KP.RU