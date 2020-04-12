2020-04-12T08:51:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Жители Армавира исполнили песню про самоизоляцию и записали клип

Музыкальный ролик опубликовано в соцсетях [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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Жители Кубани по-разному переживают карантин, который необходимо соблюдать. Но ясно одно - всем необходимы положительные эмоции. Накануне в Краснодаре оперная певица поднимала настроение жильцам нескольких многоэтажек, выступив с концертом. А теперь отличились трое жителей Армавира.

Как сообщают «Южные дела», парни записали песню в поддержку людей на самоизоляции. Они самостоятельно написали слова, которые положили на незамысловатую мелодию. А позже в домашних условиях сняли клип, который загрузили в соцсети.

- Масок я купил коробку, палкой в лифте жму на кнопку. Самоизоляция! - говорится в тексте песни.

Ироничную композицию оценили многие пользователи. На сегодняшний день ролик собрал почти 12 тысяч просмотров.

- Отлично получилось! Включаю песню второй раз, но уже запомнил слова, - в восторге написал один из поклонников.

Стоит отметить, что авторы отправили ролик на песенный конкурс от группы Little Big «Карантиновидение-2020». Минуту славы получат участники, которых отберет жюри.

Жители Армавира спели про самоизоляцию Видео: instagram.com/antoha_gavrikov.

ИСТОЧНИК KP.RU

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