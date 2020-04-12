Жители Армавира исполнили песню про самоизоляцию и записали клип
Жители Кубани по-разному переживают карантин, который необходимо соблюдать. Но ясно одно - всем необходимы положительные эмоции. Накануне в Краснодаре оперная певица поднимала настроение жильцам нескольких многоэтажек, выступив с концертом. А теперь отличились трое жителей Армавира.
Как сообщают «Южные дела», парни записали песню в поддержку людей на самоизоляции. Они самостоятельно написали слова, которые положили на незамысловатую мелодию. А позже в домашних условиях сняли клип, который загрузили в соцсети.
- Масок я купил коробку, палкой в лифте жму на кнопку. Самоизоляция! - говорится в тексте песни.
Ироничную композицию оценили многие пользователи. На сегодняшний день ролик собрал почти 12 тысяч просмотров.
- Отлично получилось! Включаю песню второй раз, но уже запомнил слова, - в восторге написал один из поклонников.
Стоит отметить, что авторы отправили ролик на песенный конкурс от группы Little Big «Карантиновидение-2020». Минуту славы получат участники, которых отберет жюри.
Жители Армавира спели про самоизоляцию Видео: instagram.com/antoha_gavrikov.
ИСТОЧНИК KP.RU