На трассе М4 «Дон» под Краснодаром смонтировали пролеты новой транспортной развязки

12 Апр 2020 2020-04-12T12:45:57+03:00

Работами занимается та же компания, что занимается строительством дублера Яблоновского моста

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На трассе «Дон» под Краснодаром завершен монтаж пролетов новой развязки. Об этом сообщили в ГК «Автодор».

- Пролетные строения всех четырех путепроводов транспортной развязки около аула Тугургой Тахтамукайского района готовы, - подтвердили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства. - Сейчас начались строительно-монтажные работы. Бригады занялись устройством дорожной одежды на съездах, а также на пролетном строении путепровода.

Запуск движения по каждому из четырех съездов планируют осуществлять по мере их готовности.

- Первым делом, рассчитывают открыть левоповоротные съезды и путепроводы в направлении поселок Джубга – Южный обход Краснодара и Южный обход Краснодара – Краснодар, - уточняют в «Автодоре».

Затем для автомобилистов станут доступны съезды по направлению Краснодар – Джубга и обратно.

Стоит сказать, что работы планируют завершить до конца текущего года. Правда, сроки неоднократно переносились. Строительство стартовало в 2015 году и должно было завершиться в конце 2016-го. Однако работы затянулись из-за недобросовестных подрядчиков, с которыми в итоге расторгли договор.

Известно, что сейчас работы идут с опережением графика. Их выполняет подрядная организация, которая занимается строительством дублера Яблоновского моста.

ИСТОЧНИК KP.RU