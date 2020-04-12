Все кубанские школы переходят на дистанционку
С 13 апреля дистанционное обучение ворвется в семьи кубанских школьников. Из-за ситуации с коронавирусом власти призывают всех оставаться дома. Поэтому дети теперь учатся удаленно. На период каникул детям устраивали квесты и игры, а уже со следующей недели все по-серьезному - уроки онлайн и реальные оценки.
– Мы понимаем, что не у всех учащихся есть доступ в интернет и возможность заниматься в онлайн формате, – уточнила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева. - Но дистанционное обучение - не равно интернет-обучению.
По ее словам, образовательные учреждения изучали технические возможности семей и подбирали оптимальные модели обучения для каждого случая. Самое главное, чтобы учитель и ученик не встречались лично.
Кроме того, до 30 апреля закрыты все детские сады.
- Но возможно функционирование дежурных групп в дошкольных организациях для детей работников предприятий, чья деятельность в период карантина разрешена, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.
По вопросам дистанционной формы обучения действует горячая линия: +7 (961) 581-90-68.
ИСТОЧНИК KP.RU
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