2020-04-12T09:39:38+03:00
Общество

Все кубанские школы переходят на дистанционку

А детские сады будут закрыты до 30 апреля
Евгения СОРОКА
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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С 13 апреля дистанционное обучение ворвется в семьи кубанских школьников. Из-за ситуации с коронавирусом власти призывают всех оставаться дома. Поэтому дети теперь учатся удаленно. На период каникул детям устраивали квесты и игры, а уже со следующей недели все по-серьезному - уроки онлайн и реальные оценки.

– Мы понимаем, что не у всех учащихся есть доступ в интернет и возможность заниматься в онлайн формате, – уточнила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева. - Но дистанционное обучение - не равно интернет-обучению.

По ее словам, образовательные учреждения изучали технические возможности семей и подбирали оптимальные модели обучения для каждого случая. Самое главное, чтобы учитель и ученик не встречались лично.

Кроме того, до 30 апреля закрыты все детские сады.

- Но возможно функционирование дежурных групп в дошкольных организациях для детей работников предприятий, чья деятельность в период карантина разрешена, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.

По вопросам дистанционной формы обучения действует горячая линия: +7 (961) 581-90-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

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