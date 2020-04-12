Мэрия Краснодара: Все ранее выданные пропуска продолжают действовать

12 Апр 2020 2020-04-12T10:25:24+03:00

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В соцсетях появилось сообщение девушки якобы о распоряжении мэра Краснодара аннулировать ранее выданные желтые пропуска. Они необходимы для передвижения по городу в условиях карантина.

- Это недостоверная и провокационная информация, - заявляют в пресс-службе администрации Краснодара. - Все фейковые сообщения передадим в правоохранительные органы.

Как пояснили в мэрии, в кубанской столице все желтые пропуска (и персональные, и для автомобилей) для передвижения в границах города продолжают действовать на весь период карантина, то есть до 18 апреля.

- До этого числа в Краснодаре сохраняется пропускная система, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города. - Дополнительно введено так называемое «беспропускное окно» с 10:00 до 16:00.

Именно в этот временной промежуток люди могут совершить поездку на личной машине без разрешений. Общественный транспорт сохранит работу в режиме «утро» - «вечер».

Напомним, ранее оперативный штаб рассказал о том, какие нововведения вступят с 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU