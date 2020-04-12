2020-04-12T11:14:43+03:00
Происшествия

В Краснодаре застройщику, обманувшему дольщиков на 890 миллионов рублей, грозит 10 лет тюрьмы

Сейчас обвиняемый заключен под стражу
Евгения СОРОКА
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На имущество застройщика наложили арест.На имущество застройщика наложили арест.
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Порой жители Кубани хотят иметь собственную квартиру, но финансовой возможности приобрести готовое жилье в уже построенном доме и с ремонтом у него нет. Поэтому они рассматривают вариант участия в долевом строительстве. Правда, не всегда на пути у людей появляется добросовестный застройщик. Так, в Краснодаре перед судом предстанет мужчина, который обманул дольщиков на сотни миллионов рублей.

По версии следствия, гендиректор «Специализированное строительно-монтажное управление «Краснодар» с 2015 по 2017 годы привлек деньги граждан - 890 миллионов рублей.

- Его компания в это время строила три 25-этажных дома, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края. - Но взятые на себя обязательства гендиректор не выполнил. Полученные деньги он потратил на строительство других объектов.

Как позже выяснилось, во время заключения договоров он представил недостоверные сведения о финансовом положении организации. Хотя застройщик знал, что фирма не сможет вернуть полученные деньги. В итоге банку был причинен ущерб в размере 600 миллионов рублей.

На имущество застройщика наложили арест, обвиняемого заключили под стражу, а совсем скоро ему предстоить ответить перед законом.

- Ему грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф до 1 миллиона рублей и ограничение свободы на срок до двух лет либо без таковых, - уточняет пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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