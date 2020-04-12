2020-04-12T13:57:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Строго по предварительной записи: в Краснодарском крае МФЦ возобновляют работу

Правда, откроются не все офисы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
Изменить размер текста:

С понедельника, 13 апреля, офисы МФЦ Краснодарского края возобновляют работу. Но важный момент - принимать документы будут только по предварительной записи.

- Выдавать результаты услуг будут в порядке живой очереди с ограничением одномоментного нахождения заявителей в зале, - уточнили в департаменте информатизации и связи края.

При этом, как сообщили в администрации региона, пока не будет работать офис на улице Покрышкина, расположенный в ТРЦ «Красная Площадь». Если вы ранее подавали документы в этот офис, то по своему вопросу все можно узнать на улице Зиповская, 5, павильон №1.

- Также не работает офис на ул. Крылатая в ТРЦ «OZ МОЛЛ», - уточняют«Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Документы, поданные в этот офис, можно получить на улице Леваневского, 174.

При этом жителям Кубани, которые предварительно записались в офисы на Покрышкина и Крылатой, необходимо повторно пройти процедуру предварительной записи в другие филиалы.

Предварительно записаться можно по телефону контактного центра 8 (800) 30-23-444 или через единый портал МФЦ Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Историк моды Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
13 ударов ножом в грудь: в Усть-Лабинске местный житель зарезал сотрудника ФСИН
На Кубани пенсионеру грозит тюрьма за незаконную рыбалку
В Сочи отремонтируют названные в честь космонавтов улицы
Стали известны подробности о состоянии госпитализированной Татьяны Булановой
Строго по предварительной записи: в Краснодарском крае МФЦ возобновляют работу
На трассе М4 «Дон» под Краснодаром смонтировали пролеты новой транспортной развязки
В Краснодаре спустя двое суток нашли пропавшего 76-летнего мужчину
В Краснодаре застройщику, обманувшему дольщиков на 890 миллионов рублей, грозит 10 лет тюрьмы
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля 2020: один человек приехал из Москвы, остальные контактировали с заболевшими
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля 2020: подтвердился еще 31 случай заболевания
Мэрия Краснодара: Все ранее выданные пропуска продолжают действовать
Все кубанские школы переходят на дистанционку
Жители Армавира исполнили песню про самоизоляцию и записали клип
На Кубани ежедневно проводят более 1500 тестов на коронавирус
Сотрудники краснодарского УФСИН присоединились к акции «Оставайтесь дома»
Краснодарца, продававшего красный пропуск за 8 тысяч, поймали полицейские
На Кубани пьяный мужчина взломал окно и залез в храм