Строго по предварительной записи: в Краснодарском крае МФЦ возобновляют работу

12 Апр 2020 2020-04-12T13:57:35+03:00

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С понедельника, 13 апреля, офисы МФЦ Краснодарского края возобновляют работу. Но важный момент - принимать документы будут только по предварительной записи.

- Выдавать результаты услуг будут в порядке живой очереди с ограничением одномоментного нахождения заявителей в зале, - уточнили в департаменте информатизации и связи края.

При этом, как сообщили в администрации региона, пока не будет работать офис на улице Покрышкина, расположенный в ТРЦ «Красная Площадь». Если вы ранее подавали документы в этот офис, то по своему вопросу все можно узнать на улице Зиповская, 5, павильон №1.

- Также не работает офис на ул. Крылатая в ТРЦ «OZ МОЛЛ», - уточняют«Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Документы, поданные в этот офис, можно получить на улице Леваневского, 174.

При этом жителям Кубани, которые предварительно записались в офисы на Покрышкина и Крылатой, необходимо повторно пройти процедуру предварительной записи в другие филиалы.

Предварительно записаться можно по телефону контактного центра 8 (800) 30-23-444 или через единый портал МФЦ Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU