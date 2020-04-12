Стали известны подробности о состоянии госпитализированной Татьяны Булановой
После того, как Татьяну Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, в соцсетях стали появляться слухи. Но, как оказалось, информация о ее тяжелом состоянии сильно преувеличена недоброжелателями.
Как сообщил представитель певицы Константин Сергеев, с певицей все хорошо, никаких поводов для беспокойства сейчас нет.
- Мы с Татьяной сегодня на связи с самого утра, - рассказал kp.ru Константин Сергеев. - Она под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник – в медицинском центре имени Алмазова.
Стоит сказать, это учреждение специализируется на оказании кардиологической и кардиохирургической помощи с подозрением на инсульт. Как только певица почувствовала себя плохо, тут же обратилась к медикам. Артистка рассказала, что врачи похвалили ее за своевременное беспокойство.
Стоит отметить, что певица всегда следила за своим здоровьем: правильное питание, никакого лишнего веса и вредных привычек.
ИСТОЧНИК KP.RU