2020-04-12T14:55:56+03:00
Звезды

Стали известны подробности о состоянии госпитализированной Татьяны Булановой

Представитель певицы рассказал о ее здоровье
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Борис КУДРЯВОВФото: Борис КУДРЯВОВ
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После того, как Татьяну Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт, в соцсетях стали появляться слухи. Но, как оказалось, информация о ее тяжелом состоянии сильно преувеличена недоброжелателями.

Как сообщил представитель певицы Константин Сергеев, с певицей все хорошо, никаких поводов для беспокойства сейчас нет.

- Мы с Татьяной сегодня на связи с самого утра, - рассказал kp.ru Константин Сергеев. - Она под наблюдением врачей одной из лучших профильных клиник – в медицинском центре имени Алмазова.

Стоит сказать, это учреждение специализируется на оказании кардиологической и кардиохирургической помощи с подозрением на инсульт. Как только певица почувствовала себя плохо, тут же обратилась к медикам. Артистка рассказала, что врачи похвалили ее за своевременное беспокойство.

Стоит отметить, что певица всегда следила за своим здоровьем: правильное питание, никакого лишнего веса и вредных привычек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стали известны подробности о состоянии госпитализированной Татьяны Булановой
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