В Сочи отремонтируют названные в честь космонавтов улицы

12 Апр 2020 2020-04-12T15:08:38+03:00

Всего в Краснодарском крае в 2020 году отремонтируют более 200 километров дорог.

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В городе-курорте приведут в порядок сразу несколько участков дорог. Речь идет об улицах, которые названы в честь космонавтов. Их ремонтируют в рамках дорожного нацпроекта.

- В 2020 году в Лазаревском районе Сочи сделают 180 метров по улице Константина Циолковского, который является основоположником теоретической космонавтики, - говорят в администрации края. - Обновят участок от Лазарева до Победы.

По данным регионального министерства транспорта, в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснодаре в Пашковском микрорайоне отремонтировали улицу Космонавтов. А в сочинском селе Волковка привели в порядок улицу Космическую.

- Всего в Краснодарском крае в 2020 году отремонтируют более 200 километров дорог, - добавляют в администрации региона.

Напомним, ранее сообщалось, что га трассе М4 «Дон» под Краснодаром смонтировали пролеты новой транспортной развязки. Работы планируют завершить до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU