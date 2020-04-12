В Сочи отремонтируют названные в честь космонавтов улицы
В городе-курорте приведут в порядок сразу несколько участков дорог. Речь идет об улицах, которые названы в честь космонавтов. Их ремонтируют в рамках дорожного нацпроекта.
- В 2020 году в Лазаревском районе Сочи сделают 180 метров по улице Константина Циолковского, который является основоположником теоретической космонавтики, - говорят в администрации края. - Обновят участок от Лазарева до Победы.
По данным регионального министерства транспорта, в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Краснодаре в Пашковском микрорайоне отремонтировали улицу Космонавтов. А в сочинском селе Волковка привели в порядок улицу Космическую.
- Всего в Краснодарском крае в 2020 году отремонтируют более 200 километров дорог, - добавляют в администрации региона.
Напомним, ранее сообщалось, что га трассе М4 «Дон» под Краснодаром смонтировали пролеты новой транспортной развязки. Работы планируют завершить до конца 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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