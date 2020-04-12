На Кубани пенсионеру грозит тюрьма за незаконную рыбалку
Жителю Кущевского района предстоит ответить перед законом за незаконную ловлю рыбы во время нереста. А поймали его правоохранители, которые патрулировали улицу в поселке Первомайский. Именно здесь на Балке Добренькая пенсионер присел порыбачить.
- Установлено, что 67-летний местный житель использовал запрещенные орудия лова, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Полицейские забрали у мужчины около 50 рыб различных видов.
Сумма ущерба составила чуть больше 11 тысяч рублей. Несмотря на это, на мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». А теперь ему грозит тюремное заключение на срок до двух лет.
- На период предварительного следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - добавляют в краевом главке.
ИСТОЧНИК KP.RU