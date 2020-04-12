На Кубани пенсионеру грозит тюрьма за незаконную рыбалку

12 Апр 2020 2020-04-12T15:35:53+03:00

За решеткой он может оказаться на срок до двух лет

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Жителю Кущевского района предстоит ответить перед законом за незаконную ловлю рыбы во время нереста. А поймали его правоохранители, которые патрулировали улицу в поселке Первомайский. Именно здесь на Балке Добренькая пенсионер присел порыбачить.

- Установлено, что 67-летний местный житель использовал запрещенные орудия лова, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Полицейские забрали у мужчины около 50 рыб различных видов.

Сумма ущерба составила чуть больше 11 тысяч рублей. Несмотря на это, на мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». А теперь ему грозит тюремное заключение на срок до двух лет.

- На период предварительного следствия подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - добавляют в краевом главке.

ИСТОЧНИК KP.RU