13 ударов ножом в грудь: в Усть-Лабинске местный житель зарезал сотрудника ФСИН

12 Апр 2020 2020-04-12T16:23:30+03:00

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В Усть-Лабинском районе возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Его подозревают в убийстве своего знакомого.

Трагедия случилась 11 апреля, когда обвиняемый вместе с супругой, проживающие в одном из домов на улице Базарная Площадь в Усть-Лабинске, отмечали торжество. На праздник пригласили друзей и родственников.

В ночь на 12 апреля большинство гостей разошлись, остался только 36-летний друг семьи, с которым хозяин дома и его супруга продолжали пить. В какой-то момент хозяин дома приревновал жену к другу. Словесная перепалка быстра переросла в драку.

- Затем подозреваемый схватил нож и ударил приятеля 13 раз в область груди и конечностей, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Супруга подозреваемого о произошедшем рассказала проживающим по соседству родителям. Они-то и вызвали правоохранителей и медиков.

Однако травмы мужчины были несовместимы с жизнью. Как удалось узнать «КП» - Кубань», погибший был действующим сотрудником ФСИН. Он работал в исправительной колонии №6 в поселке Двубратском.

На данный момент подозреваемый задержан, с ним проводят следственные действия. В ближайшее время его заключат под стражу.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, - добавляют в СУ СУ по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU