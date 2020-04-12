Историк моды Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
61-летний историк моды Александр Васильев госпитализирован в больницу в Коммунарке. После сканирования легких у него обнаружили двустороннее воспаление легких. Сайт kp.ru дозвонился телеведущему, который сообщил, что сейчас температура в норме, он проходит лечение.
Как выяснилось, 5 апреля у историка моды появился кашель, стала подниматься температура до отметок 37,5 – 38.
- Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня, - рассказал Александр Васильев. - Увы, не помогло. Моим спасителем стала Арина Шарапова.
Узнав о моих симптомах сухого кашля, ведущая позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала скорую. Ему сделали тест на коронавирус COVID-19, но результаты пока не готовы.
- Я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день, - добавил телеведущий.
К слову, в палате он не скучает. С друзьями и коллегами он общается по телефону, работает на компьютере.
ИСТОЧНИК KP.RU