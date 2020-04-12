2020-04-12T16:42:01+03:00
Звезды

Историк моды Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

«КП» дозвонилась телеведущему и узнала о его состоянии
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Ведущий «Модного приговора», историк моды Александр Васильев рассказал подробнее на своей странице в соцсетях, что случилось и как он оказался на лечении в Коммунарке. Фото: Первый каналВедущий «Модного приговора», историк моды Александр Васильев рассказал подробнее на своей странице в соцсетях, что случилось и как он оказался на лечении в Коммунарке. Фото: Первый канал
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61-летний историк моды Александр Васильев госпитализирован в больницу в Коммунарке. После сканирования легких у него обнаружили двустороннее воспаление легких. Сайт kp.ru дозвонился телеведущему, который сообщил, что сейчас температура в норме, он проходит лечение.

Как выяснилось, 5 апреля у историка моды появился кашель, стала подниматься температура до отметок 37,5 – 38.

- Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня, - рассказал Александр Васильев. - Увы, не помогло. Моим спасителем стала Арина Шарапова.

Узнав о моих симптомах сухого кашля, ведущая позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала скорую. Ему сделали тест на коронавирус COVID-19, но результаты пока не готовы.

- Я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день, - добавил телеведущий.

К слову, в палате он не скучает. С друзьями и коллегами он общается по телефону, работает на компьютере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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