Рынки и ярмарки Краснодара смогут возобновить работы после проверки Роспотребнадзора

12 Апр 2020 2020-04-12T18:18:22+03:00

Об этом сообщили в администрации города

Изменить размер текста: A A

В ближайшее время 70 продовольственных ярмарок и три рынка могут вновь открыться. Правда, прежде им необходимо пройти проверку. Условия для возобновления работы торговых точек жесткие. Это объясняется нынешней ситуацией с коронавирусом.

Среди требований: соблюдение дистанции между торговыми местами не меньше 1,5 метра и нанесение спецразметки. Кроме того, в помещениях каждые два часа должны делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Что касается продавцов, то работать они должны исключительно в масках и перчатках, дважды в день измерять температуру тела.

К работе не допускаются сотрудники старше 65 лет, беременные женщин, а также те, у кого есть хронические заболевания.

В случае, если все эти требования будут соблюдены, рынки заработают, как и прежде.

- Если этого не получится сделать — в интересах здоровья горожан такие ярмарки останутся закрытыми, - сказал мэр города Евгения Первышов.

При этом в администрации отмечают, что при нарушении санитарных требований ярмарку или рынок Роспотребнадзор будет закрывать уже на срок от 45 до 90 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU