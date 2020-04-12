Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 12 апреля 2020 года составило 27

12 Апр 2020 2020-04-12T18:34:57+03:00

Последние новости о коронавирусе в Адыгее на 12 апреля 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Адыгее на 12 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Адыгее увеличилось количество зараженных коронавирусом. По последним данным, за сутки подтвердилось 7 новых случаев. Теперь общее число заболевших достигло 27. Из них выздоровело шесть человек.

В Майкопе выявили 14 инфицированных, в Адыгейске заболели три человека, в Тахтамукайском районе - два. По одному заразившемуся в Шовгеновском и Теучежском районах.

При этом врачи отмечают, что большинство пациентов чувствуют себя удовлетворительно. Один человек - в стабильно тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.

С подозрением на коронавирус в республиканских больницах находятся 43 человека.

В Майкопе выявлено 24 человека, в Адыгейске - пять, в Тахтамукайском и Кошехабльском районах - по 4 заболевших. Еще три человека ждут результатов анализов в Красногвардейском районе, двое - в Майкопском и один в Теучежском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU