Отец Иоанн Тераудс рассказал, как крестить ребенка во время коронавируса

12 Апр 2020 2020-04-12T18:52:17+03:00

У многих верующих возник вопрос: а как крестить детей во время коронавируса? Какие меры безопасности соблюдает церковь? Фото: Андрей КАРА

По словам священника, отложить таинство на более поздний срок или нет, - выбор родителей

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Коронавирус отразился на многих сферах жизни. Затронул даже религию. Один из самых популярных вопросов среди молодых родителей: как крестить детей во время коронавируса? Об этом «КП» рассказал настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» отец Иоанна Тераудс.

- В России укоренилась практика крестить детей в раннем возрасте, но это не является требованием Церковного учения, - сказал kp.ru батюшка. - Многие святые Православной Церкви принимали Крещение в достаточно зрелом возрасте из-за местных традиций или желания более осознанного подхода к своей религиозной жизни.

О том, можно ли отложить крещение в разгар болезней, решают родители. Однако в период эпидемии перед крещением малыша обязательно дезинфицируется купель и сменяется освященная вода. Сам священник для таинства использует только одноразовые приборы. Никто не осудит родителей, если они решат надеть медицинскую маску.

- Перенести таинство можно на несколько недель. Но все откладывать крещение в случае смертельной опасности не стоит ни при каких обстоятельствах, - добавил настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» отец Иоанна Тераудс.

Ранее сообщалось, что в Страстную неделю службы в храмах Кубани будут идти онлайн и по громкой связи. В самой церкви будут только священнослужители, а прихожане смогут помолиться на улице при cоблюдении cоциальной диcтанции в 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU