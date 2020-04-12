2020-04-12T19:17:06+03:00
Происшествия

Полиция проводит проверку по факту стрельбы в уток на «Солнечном острове»

Убийство одной из птиц в парке попали в объектив камер видеонаблюдения [видео]
Евгения СОРОКА
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Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
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В Сети появилось видео стрельбы в уток в краснодарском парке «Солнечный остров». Автор, загрузивший ролик, сообщил о том, что запись была сделана еще 8 апреля около 20:00.

Стрельба уток в краснодарком парке "Солнечный остров" Видео: Владислав Щеколдин.

На кадрах видно, как на территорию парка заехал автомобиль. Затормозив, он немного отъехал. А затем, не выходя из своей машины, начал стрелять. Какое оружие использовал неизвестный, на видео не разглядеть. Однако несколько пуль попало в декоративных уток, которые во время карантина свободно перемещались за оградой «Сафари-парка». Птицы были убиты.

Этим случаем уже заинтересовались правоохранительные органы.

- После появления в интернете информации полицией Краснодара инициирована проверка, - сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Будут установлены личность мужчины, а также то, что послужило мотивом его действий.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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