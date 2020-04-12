Как встречать Пасху дома, если на праздник прихожан не пустят в храмы
В этом году Пасха выпадает на 19 апреля. В этот день верующие спешат в храм попасть на службу, по традиции приносят освящать куличи, пасхи, крашеные яйца. Однако в этом году коронавирус может внести коррективы в планы прихожан. Священник Павел Островский ответил на наивные вопросы «КП» о том, как будут освящать куличи в условиях самоизоляции.
- Ситуация сложная. Врачи работают уже на износ. Мы обязаны слушать то, что нам говорят медики, которые так трудятся, - говорит сайту kp.ru священник. - Люди молятся дома. Надеюсь, дадут возможность священникам причащать на дому. Буду эфиры проводить. Потерпим.
На вопрос о том, почему нельзя помолиться на Пасху на улице, отец Павел отвечает: "Это не спасет". По его словам, вирус передается, когда люди друг к другу прикасаются. Даже если сделать разметку, не возможно проконтролировать каждого человека.
Несмотря на некоторые ограничения, Пасху можно встретить дома, в кругу близких людей.
- Можно смотреть трансляции богослужений из родного храма, - говорит отец Павел Островский. - Главное – проводите по силам, не переругайтесь. Без мира все будет плохо. Людям нужно успокоиться и постараться вернуть мир в душу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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