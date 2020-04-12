2020-04-12T19:50:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Как встречать Пасху дома, если на праздник прихожан не пустят в храмы

Священник ответил на семь главных вопросов о том, что делать верующим в ситуации коронавируса
Евгения СОРОКА
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Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей городаБогослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей городаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом году Пасха выпадает на 19 апреля. В этот день верующие спешат в храм попасть на службу, по традиции приносят освящать куличи, пасхи, крашеные яйца. Однако в этом году коронавирус может внести коррективы в планы прихожан. Священник Павел Островский ответил на наивные вопросы «КП» о том, как будут освящать куличи в условиях самоизоляции.

- Ситуация сложная. Врачи работают уже на износ. Мы обязаны слушать то, что нам говорят медики, которые так трудятся, - говорит сайту kp.ru священник. - Люди молятся дома. Надеюсь, дадут возможность священникам причащать на дому. Буду эфиры проводить. Потерпим.

На вопрос о том, почему нельзя помолиться на Пасху на улице, отец Павел отвечает: "Это не спасет". По его словам, вирус передается, когда люди друг к другу прикасаются. Даже если сделать разметку, не возможно проконтролировать каждого человека.

Несмотря на некоторые ограничения, Пасху можно встретить дома, в кругу близких людей.

- Можно смотреть трансляции богослужений из родного храма, - говорит отец Павел Островский. - Главное – проводите по силам, не переругайтесь. Без мира все будет плохо. Людям нужно успокоиться и постараться вернуть мир в душу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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