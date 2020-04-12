2020-04-12T21:07:11+03:00
Общество

В парке «Краснодар» появится новый арт-объект

Работники успели создать необычную экспозицию во время карантина [фото, видео]
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Фото: instagram.com/park_galitskogoФото: instagram.com/park_galitskogo
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С 31 марта жители кубанской столицы находятся на карантине из-за коронавируса. В связи с ограничениями закрылись все скверы и места для прогулок. Не стал исключением и парк «Краснодар», которые запретил вход для посетителей. Пока горожане сидят дома, работники успели создать необычную экспозицию.

В парке Краснодар появится новый арт-объект Видео: instagram.com/park_galitskogo.

Как сообщают «Южные дела», новый арт-объект, как и многое другое в парке, выполнен в стиле минимализм. Зона отдыха, напоминающая амфитеатр, включает пешеходную дорожку и зеленую зону в центре.

Фото: instagram.com/park_galitskogo

Фото: instagram.com/park_galitskogo

Овальный зал обрамляет необычная инсталляция, расположенная на стенах. Это объемные человеческие фигуры, которые сделаны из пластика. Известно, что макеты создавали с живых людей.

Фото: instagram.com/park_galitskogo

Фото: instagram.com/park_galitskogo

В соцсетях уже появился ролик необычного арт-объекта. На кадрах видно, что экспозиция еще в работе. О том, когда будет закончена инсталляция, пока неизвестно - официальных комментариев от руководства парка пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В парке «Краснодар» появится новый арт-объект
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