2020-04-12T21:43:39+03:00
Коронавирус Covid-19

«Заплатите за нарушение карантина!»: На Кубани мошенники рассылают фейковые ссобщения о штрафах

Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Правоохранители советуют быть бдительными и внимательными.Правоохранители советуют быть бдительными и внимательными.
Изменить размер текста:

Во время коронавируса мошенники активизировались с двойной силой. Как только не обманывают аферисты - и в гости зайдут в костюме фальшивых соцработников, и по телефону позвонят. А теперь вот атакуют жителей Кубани фейковыми смс-сообщениями.

Фото: оперативный штаб по краю.

Фото: оперативный штаб по краю.

На мобильник граждан они отправляют уведомление с требованием оплатить «штраф» за нарушения карантина. К сообщению мошенники прилагают реквизиты, как правило, обычный телефонный номер, на который необходимо перевести некоторую сумму денег. В случае отказа грозят серьезным наказанием.

- Зафиксированы случаи рассылки сообщений, в которых сообщается, что человек, согласно геолокации, якобы нарушил режим карантина и должен оплатить штраф в размере 4 тысяч рублей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - Будьте бдительными и внимательными. Не переводите деньги на неизвестные номера.

Во всех подобных случаях жителям региона советуют обращаться в полицию по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Заплатите за нарушение карантина!»: На Кубани мошенники рассылают фейковые ссобщения о штрафах
В парке «Краснодар» появится новый арт-объект
Как встречать Пасху дома, если на праздник прихожан не пустят в храмы
Полиция проводит проверку по факту стрельбы в уток на «Солнечном острове»
Отец Иоанн Тераудс рассказал, как крестить ребенка во время коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 12 апреля 2020 года составило 27
Рынки и ярмарки Краснодара смогут возобновить работы после проверки Роспотребнадзора
Историк моды Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
13 ударов ножом в грудь: в Усть-Лабинске местный житель зарезал сотрудника ФСИН
На Кубани пенсионеру грозит тюрьма за незаконную рыбалку
В Сочи отремонтируют названные в честь космонавтов улицы
Стали известны подробности о состоянии госпитализированной Татьяны Булановой
Строго по предварительной записи: в Краснодарском крае МФЦ возобновляют работу
На трассе М4 «Дон» под Краснодаром смонтировали пролеты новой транспортной развязки
В Краснодаре спустя двое суток нашли пропавшего 76-летнего мужчину
В Краснодаре застройщику, обманувшему дольщиков на 890 миллионов рублей, грозит 10 лет тюрьмы
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля 2020: один человек приехал из Москвы, остальные контактировали с заболевшими
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля 2020: подтвердился еще 31 случай заболевания
Мэрия Краснодара: Все ранее выданные пропуска продолжают действовать
Все кубанские школы переходят на дистанционку
Жители Армавира исполнили песню про самоизоляцию и записали клип
На Кубани ежедневно проводят более 1500 тестов на коронавирус
Сотрудники краснодарского УФСИН присоединились к акции «Оставайтесь дома»
Краснодарца, продававшего красный пропуск за 8 тысяч, поймали полицейские
На Кубани пьяный мужчина взломал окно и залез в храм