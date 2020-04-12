«Заплатите за нарушение карантина!»: На Кубани мошенники рассылают фейковые ссобщения о штрафах
Во время коронавируса мошенники активизировались с двойной силой. Как только не обманывают аферисты - и в гости зайдут в костюме фальшивых соцработников, и по телефону позвонят. А теперь вот атакуют жителей Кубани фейковыми смс-сообщениями.
Фото: оперативный штаб по краю.
На мобильник граждан они отправляют уведомление с требованием оплатить «штраф» за нарушения карантина. К сообщению мошенники прилагают реквизиты, как правило, обычный телефонный номер, на который необходимо перевести некоторую сумму денег. В случае отказа грозят серьезным наказанием.
- Зафиксированы случаи рассылки сообщений, в которых сообщается, что человек, согласно геолокации, якобы нарушил режим карантина и должен оплатить штраф в размере 4 тысяч рублей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - Будьте бдительными и внимательными. Не переводите деньги на неизвестные номера.
Во всех подобных случаях жителям региона советуют обращаться в полицию по телефону 02.
ИСТОЧНИК KP.RU
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