«Заплатите за нарушение карантина!»: На Кубани мошенники рассылают фейковые ссобщения о штрафах

12 Апр 2020 2020-04-12T21:43:39+03:00

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Во время коронавируса мошенники активизировались с двойной силой. Как только не обманывают аферисты - и в гости зайдут в костюме фальшивых соцработников, и по телефону позвонят. А теперь вот атакуют жителей Кубани фейковыми смс-сообщениями.

Фото: оперативный штаб по краю.

На мобильник граждан они отправляют уведомление с требованием оплатить «штраф» за нарушения карантина. К сообщению мошенники прилагают реквизиты, как правило, обычный телефонный номер, на который необходимо перевести некоторую сумму денег. В случае отказа грозят серьезным наказанием.

- Зафиксированы случаи рассылки сообщений, в которых сообщается, что человек, согласно геолокации, якобы нарушил режим карантина и должен оплатить штраф в размере 4 тысяч рублей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - Будьте бдительными и внимательными. Не переводите деньги на неизвестные номера.

Во всех подобных случаях жителям региона советуют обращаться в полицию по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU