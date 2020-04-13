2020-04-13T08:16:58+03:00
Общество

На Кубани одобрили первый заем на производство медицинских масок

Финансовая поддержка составила 3 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Первый заем на производство медицинских масок получит индивидуальный предприниматель, который занимается производством текстиля. Поддержка составит 3 миллиона рублей.

- На эти деньги предприниматель расширит производство, закупит новое оборудование и расходный материал. Залог выдал краевой фонд развития бизнеса, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Займы могут получить субъекты малого и среднего бизнеса, а также промышленные предприятия, готовые производить индивидуальной защиты. Меры поддержки разработаны по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

Ознакомиться с условиями выдачи можно на сайте фонда микрофинансирования региона. Заявки принимаются на адрес электронной почты info@fmkk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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