На Кубани одобрили первый заем на производство медицинских масок
Первый заем на производство медицинских масок получит индивидуальный предприниматель, который занимается производством текстиля. Поддержка составит 3 миллиона рублей.
- На эти деньги предприниматель расширит производство, закупит новое оборудование и расходный материал. Залог выдал краевой фонд развития бизнеса, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Займы могут получить субъекты малого и среднего бизнеса, а также промышленные предприятия, готовые производить индивидуальной защиты. Меры поддержки разработаны по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.
Ознакомиться с условиями выдачи можно на сайте фонда микрофинансирования региона. Заявки принимаются на адрес электронной почты info@fmkk.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU