2020-04-13T07:45:04+03:00
Происшествия

На Кубани по горячим следам задержали мужчину, который украл телефоны

Ночью он вынес из дома женщины техники на 20 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани по горячим следам задержали мужчину, который украл телефоныНа Кубани по горячим следам задержали мужчину, который украл телефоны
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Жительница Калининского района, проснувшись ночью, увидела во дворе своего дома незнакомого мужчину, который, заметив ее, скрылся. После чего она обнаружила, что пропали ее мобильные телефоны. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, составили ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника. По горячим следам задержали 37-летнего ранее судимого приезжего из республики Бурятия на одной из улиц станицы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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