2020-04-13T08:08:02+03:00
Общество

В Краснодар воскресными рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли 307 человек

В обсерватор никого из них не отправили, так как они все местные жители
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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12 апреля в аэропорт Краснодара прибыли 6 рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, это 307 человек. Они прошли медицинский контроль, у них измерили температуру специальными тепловизорами, взяли на анализ биоматериал.

- В обсерватор никого из них не отправили, так как все они жители Краснодара и региона и будут проходить самоизоляцию в дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Постановление об обязательной изоляции прибывающих в Краснодарский край из Москвы и Санкт-Петербурга подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Если вы приезжаете в Краснодарский край другими видами транспорта из Москвы и Санкт-Петербурга, то сообщите о своем прибытии и месте на «горячую линию» по телефонам 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.

ИСТОЧНИК KP.RU

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