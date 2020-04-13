В начале недели синоптики прогнозируют на Кубани заморозки до -6 градусов
В Краснодаре 13 апреля без осадков. Ветер западный и юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит +16…+18 градусов.
В регионе в понедельник преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Днем будет достаточно тепло до +13…+18 градусов, местами до +20 градусов.
Во вторник без дождя, а 15 апреля ночью, утром и днем в большинстве районов кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный и юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Ночью 14-15 апреля в воздухе и на поверхности почвы заморозки -1…-6 градусов. Днем будет тепло +14…+19 градусов, местами до +23.
- На Черноморском побережье во второй половине периода местами дождь. Ветер южный и юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, а в среду ожидается до 20 м/с. Ночью +3…+8 градусов, днем +10…+15 градусов, по югу побережья до +18, - сообщили в краснодарском Гидрометцентре.
В Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, 14 апреля будет облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью ожидается до +13. В среду весь день будет капать небольшой дождь. Немного похолодает, днем до +13, а ночью +5…+6 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU