2020-04-13T09:27:12+03:00
Общество

Поможет ли горячее обертывание справиться с пневмонией при коронавирусе

«КП» изучила способ доктора Залманова
Александра ПОДУШКО
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Фото: скрин из видеоФото: скрин из видео
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В Интернете очень популярен видеоролик, в котором Глава израильского института психосоматики Эли Тальберг напоминает о старом методе лечения пневмонии. Этот способ горячего обертывания был разработан еще профессором Абрамом Залмановым.

Как известно, коронавирус вызывает фиброз легких и пневмонию, для борьбы с которыми надо активизировать работу легких. Глубокое прогревание грудной клетки не только уничтожает вирусы, но и усиливает газообмен в альвеолах и разрушает фиброзные спайки. Это отмечает Глава израильского института психосоматики Эли Тальберг.

Чтобы выяснить эффективен ли этот способ, kp.ru обратилась к эксперту, врачу эндокринологу, старшему научному сотруднику факультета фундаментальной медицины МГУ Зухре Павловой.

- Про эффект от обертываний я ничего не слышала и мне кажется, что сейчас в условиях коронавирусной эпидемии людям будет просто физически некогда обертывать пациентов, пытаясь им помочь, - отметила Зухра Павлова.

Врач не советует экспериментировать и с горячим обертыванием дома. Ей кажется, что этот метод в домашних условиях может спровоцировать снижение иммунного статуса и последующие присоединение различных, вирусных или бактериальных, инфекций.

Коронавирус: как спасти больного ..Метод профессора Залманова

ИСТОЧНИК KP.RU

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