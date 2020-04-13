Застройщик в Сочи обманул покупателей квартир почти на 30 миллионов рублей
Прокуратура Центрального района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного застройщика.
Как считает следствие, 38-летний мужчина не имел разрешения на строительство жилья , что, однако, не помешало ему продать 15-ти покупателям квартиры на общую сумму более 29 млн рублей в многоквартирном доме на улице Пластунской в Сочи.
При этом ни продавца, ни покупателей не смутило то обстоятельство, что дом по решению суда подлежит сносу.
Лже-застройщику предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает ответственность за мошенничество в особо крупном размере.
Сейчас обвиняемый находится под стражей, уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Сочи.
- Санкция части 4 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, с дополнительными видами наказаний в виде штрафа на сумму до 1 млн рублей и ограничения свободы на срок до 2 лет,- говорится в сообщении прокуратуры региона.
ИСТОЧНИК KP.RU