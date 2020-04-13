Вирусолог Виталий Зверев: COVID-19 переболеют 70% россиян

13 Апр 2020 2020-04-13T09:21:30+03:00

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Академик РАН, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал kp.ru, почему коронавируса не стоит бояться.

- За все это время, что мы боролись с вирусными инфекциями, пока удалось полностью уничтожить только одно вирусное заболевание – натуральную оспу. Причем к моменту ликвидации заболеваемость уже была не всеобщая, только в отдельных регионах, - отметил Виталий Зверев.

Академик считает, что коронавирус полностью уничтожить не удастся. До сих пор также нет ни специфических лекарств, ни вакцины. Он сравнил COVID-19 с гриппом, но не первой тяжести. Ученый отметил, что коронавирусом переболеет 70 процентов людей. В основном в легкой форме. Некоторые перенесут это вообще бессимптомно.

При этом Виталий Зверев призвал не паниковать. Потому что, конечно, сейчас речь идет о том, чтобы справиться с первой вспышкой заболевания, которая есть, минимизировать число человеческих потерь.

ИСТОЧНИК KP.RU