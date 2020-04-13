На Кубани местные жители попытались украсть нефть
В Краснодарском крае трое жителей Гулькевичского района в возрасте от 37 до 58 лет собирались осуществить незаконную врезку в магистральный нефтепровод, расположенный на окраине села Белая Глина. Об их намерениях узнали сотрудники полиции.
Мужчины купили специальное оборудование и прибыли в Белоглинский район, чтобы осуществить врезку в трубу магистрального нефтепровода. В этот момент полицейские совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю задержали злоумышленников.
- На мужчин завели уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU