На Кубани местные жители попытались украсть нефть

13 Апр 2020 2020-04-13T09:38:46+03:00

Их задержали полицейские совместно с УФСБ по краю

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В Краснодарском крае трое жителей Гулькевичского района в возрасте от 37 до 58 лет собирались осуществить незаконную врезку в магистральный нефтепровод, расположенный на окраине села Белая Глина. Об их намерениях узнали сотрудники полиции.

Мужчины купили специальное оборудование и прибыли в Белоглинский район, чтобы осуществить врезку в трубу магистрального нефтепровода. В этот момент полицейские совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю задержали злоумышленников.

- На мужчин завели уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU