2020-04-13T10:15:11+03:00
Общество

В Новороссийске утечка воды на улице Энгельса оказалась засором коллектора

Аварийная ситуация на канализационном коллекторе произошла из-за кусков асфальта
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Новороссийске утечка воды на улице Энгельса оказалась засором коллектораВ Новороссийске утечка воды на улице Энгельса оказалась засором коллектора
Изменить размер текста:

11 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что на улице Энгельса в городе-герое случилась утечка воды. Это вызвало недовольство местных жителей.

МУП «Водоканал» сообщил, что место, где произошла аварии, в эксплуатацию еще не был введен по причине отмены переврезки магистрального водовода ТГВ в Крымском районе. Это планировали провести 24 марта.

- Небольшое ЧП случилось из-за кусков асфальта, которые попали в водовод из-за ремонта дорожного покрытия подрядной организацией. Специалисты МУП «Водоканал» ликвидировали засор, а система водоотведения работает в штатном режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24