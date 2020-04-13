В Новороссийске утечка воды на улице Энгельса оказалась засором коллектора

13 Апр 2020 2020-04-13T10:15:11+03:00

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11 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что на улице Энгельса в городе-герое случилась утечка воды. Это вызвало недовольство местных жителей.

МУП «Водоканал» сообщил, что место, где произошла аварии, в эксплуатацию еще не был введен по причине отмены переврезки магистрального водовода ТГВ в Крымском районе. Это планировали провести 24 марта.

- Небольшое ЧП случилось из-за кусков асфальта, которые попали в водовод из-за ремонта дорожного покрытия подрядной организацией. Специалисты МУП «Водоканал» ликвидировали засор, а система водоотведения работает в штатном режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

ИСТОЧНИК KP.RU